معسكرات تدريبية لتطوير مهارات رواد الأعمال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أطلق بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال ذي القعدة الحالي، سلسلة المعسكرات التدريبية ضمن برنامج رواد التقنية في كل من جدة، الرياض، الأحساء، عرعر بالتزامن، وذلك لتطوير مهارات وبناء قدرات 400 مشارك من رواد ورائدات الأعمال في قطاع التقنيات الناشئة، وتهدف هذه المعسكرات إلى إتاحة الفرصة للمشاركين والمشاركات لاكتساب مهارات عملية ومهارية، وذلك على مدى خمسة أيام متواصلة.
ويأتي تنظيم البنك لبرنامج رواد التقنية من منطلق دعم وتمكين وتحفيز المنشآت الصغيرة والناشئة في قطاع التقنيات الناشئة. وأوضحت مدير عام الشراكات والتسويق بالبنك نور العبدالكريم، أن مخرجات المعسكرات التدريبية التي ينفذها البنك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
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