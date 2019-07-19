3 عوامل تحرم الشباب من الترفيه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

تقف عوامل عدة تتمثل في الأهل والوقت والتكاليف حجر عثرة أمام ممارسة شباب لهواياتهم ورغباتهم، حيث أظهر مسح الثقافة والترفيه الأسري في المملكة لعام 2018 ، والذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء وأعلنت نتائجه قبل أيام، 5 أسباب حالت دون ممارسة بعضهم لأنشطة ثقافية أوترفيهية يرغبون في ممارستها.

وقال: 95.4% من عينة المسح، إنهم يرغبون في قراءة الكتب والصحف والمجلات، ولكنهم لا يجدون الوقت الكافي، فيما أبدى 65.94% منهم رغبتهم بممارسة نشاط تصميم المناظر الطبيعية غير أنه مكلف ماديا بالنسبة لهم، وذكر آخرون أنهم يرغبون في اللعب بألعاب الفيديو ولكن عدم موافقة الأهل تمنعهم. وأكد 49.91% أنهم يرغبون في اللعب في مدن الملاهي والتسلية، ولكنها غير متوفرة، بينما أشار آخرون إلى أن عدم توفر الأدوات اللازمة لنشاط التصميم الداخلي والديكور منعهم من ممارسته.

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الأنشطة التي يرغب الأفراد في ممارستها وحالت أسباب دون ذلك

‪لا يوجد وقت فراغ

95.41 % قراءة الكتب والصحف والمجلات

84.45 % مشاهدة التلفاز أو الاستماع للإذاعة

83.68 % مشاهدة الأفلام والفيديو

82.86 % كتابة الشعر/القصص/الروايات

68.36 % تصميم الهندسة المعمارية

65.94 % تصميم المناظر الطبيعية

62.88 % التصميم الداخلي (الديكور)

52.81 % تصميم الموضة

37.38 % تصميم الجرافيك

36.87 % أخرى

13.97 % اللعب بألعاب الفيديو

11.79 % فنون الأداء

11.02 % التصميم الداخلي (الديكور)

10.77 % استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

8.58 % مشاهدة التلفاز أو الاستماع للإذاعة

49.91 % اللعب في مدن الملاهي والتسلية

21.18 % أخرى

20.97 % صناعة الأفلام والفيديوهات

14.08 % فنون الأداء

10.05 % تصميم الموضة

‪الأدوات غير متوفرة لهذا النشاط