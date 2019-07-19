إيقاف طباعة بطاقات التأمين الصحي والاكتفاء بتطبيقات ذكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

قرر مجلس الضمان الصحي التعاوني السماح لشركات التأمين المؤهلة ومقدمي الخدمة المعتمدين بالضمان الصحي باستخدام بطاقة التأمين الصحي الالكترونية من خلال تطبيقات الهواتف الذكية لكل الفئات التأمينية عدا فئة التأمين الصحي C كمرحلة أولى يجري تقييمها حتى نهاية العام الحالي 2019 من أجل التطبيق على الفئات التأمينية كافة، وفقا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة.

وأشارت المعلومات إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد الاتفاق مع صاحب العمل وموافقته على عدم طباعة بطاقات التأمين الصحي للمؤمن لهم والاكتفاء بالبطاقة الالكترونية.

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ونوهت إلى أن الأمانة العامة للمجلس شددت على مقدم الخدمة المعتمد بإلزام المستفيد عند طلب العلاج بإبراز بطاقة التأمين سواء الالكترونية أو المطبوعة وإثبات الهوية لمقدم الخدمة للتأكد من صحة البيانات المقدمة.

ولفتت الأمانة إلى أن ذلك يأتي لمواكبة التقدم التقني في مجال بطاقات التأمين الصحي من خلال تطبيقات الهواتف الذكية والرغبة في تحسين تجربة المؤمن له في الحصول على الرعاية الصحية بالسهولة الممكنة عند زيارتهم لمقدمي الخدمة الصحية المعتمدين.

مؤشرات التأمين الصحي: