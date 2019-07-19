أهالي قيا بني الحارث يعانون من انقطاع شبكة الاتصال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف
اشتكى أهالي مركز قيا بني الحارث جنوب محافظة الطائف، والذي يبلغ عدد سكانه نحو 40000 نسمة، من ضعف وانقطاع شبكة الاتصال عنهم بشكل متواصل، حتى يئس بعضهم من استقبال مكالمة واحدة من أقاربهم خارج حدود المركز لانعدام شبكة الاتصال.
وأوضح الأهالي أن المركز يوجد به برج واحد يتبع لإحدى الشركات المشغلة لخدمة الجوال وهو المشغل الوحيد لقرى جنوب الطائف، مؤكدين أن الانقطاع سبب لهم القلق من ازدياد فترة غياب الشبكة، وتعثر التواصل مع الأقارب والأصدقاء، والجهات الحكومية والأمنية حال حدوث أي طارئ.
وأعربوا عن بالغ استيائهم من الشركة المشغلة للخدمة، مؤكدين أنهم تقدموا بمطالبات في فترات سابقة وإبلاغهم بانقطاع شبكة الاتصال في المركز، ولكن لا حياة لمن تنادي.
وناشدوا هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإنهاء معاناتهم مع تجاهل الشركة المشغلة لشكاواهم المتكررة دون جدوى، وأن الحاجة إلى الاتصال بالانترنت السريع للتواصل مع الجهات الحكومية ومتابعة المعاملات اليومية أصبح ضرورة ملحة، مناشدين الجهة المعنية بمعالجة الوضع بشكل سريع.
بدورها تواصلت «مكة» مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي اكتفت بالرد أن الشكاوى التي تتعلق بجودة أو توفير خدمات الاتصالات يجري استقبالها عبر الموقع الالكتروني للهيئة، وذلك لتوفير الوقت والجهد وتقديم الخدمة المميزة.
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