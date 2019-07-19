وصول الفوج الأول من حجاج مصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصل الفوج الأول من حجاج جمهورية مصر العربية أمس مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وقدم رئيس المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة حاتم بالي وعدد من أعضاء المؤسسة لدى استقبالهم الحجاج باقات الورود وأطباقا متنوعة من التمور والحلويات، إضافة إلى عبوات ماء زمزم، ثم استقلوا الحافلات متجهين إلى المساكن المعدة لهم دون حمل أي أمتعة أو القيام بأي إجراءات أخرى.

وأعربت البعثة المصرية عن خالص شكرها الجزيل لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد على ما تقدمه من خدمات جليلة وعظيمة ملموسة لضيوف بيت الله الحرام زوار المدينة المنورة.