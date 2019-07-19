رئيس أذربيجان: نتطلع لعلاقات متطورة مع السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال الرئيس الأذربيجاني إلهام حيدر علييف «إن بلاده تتطلع إلى تطوير العلاقات مع المملكة على مختلف الأصعدة، بما يعود بالمنفعة على البلدين الشقيقين»، وذلك لدى استقباله في العاصمة باكو أمس وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني.

وفيما رحب الرئيس الأذربيجاني بوزير العدل والوفد المرافق، نقل الصمعاني تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، منوها بعمق العلاقة بين المملكة وجمهورية أذربيجان، والحرص المتبادل على سبل تعزيزها في مختلف المجالات، منها توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي العدل في البلدين الشقيقين، وبرنامج التعاون المشترك في المجال العدلي الموقع أخيرا.

وقدم وزير العدل الشكر الجزيل على الحفاوة التي لاقاها والوفد المرافق له خلال زيارته لأذربيجان، متطلعا إلى المزيد من التعاون المشترك الذي يصب في مصلحة تطوير القطاع العدلي بين الجانبين.