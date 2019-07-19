رفع ثوب الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة، استعدادا لموسم حج هذا العام.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام مدير عام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة أحمد المنصوري، أن الرئاسة وكما جرت العادة السنوية وحسب الخطة المعتمدة لموسم حج هذا العام 1440، رفعت ثوب الكعبة المشرفة.

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وبين أن هذا الإجراء يأتي من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها، حيث يشهد المطاف أعدادا كبيرة من الحجاج تحرص على لمس ثوب الكعبة، والتعلق بأطرافه؛ وذلك يعرض الثوب لبعض الضرر.

وأكد المنصوري أن ما يقدم عليه بعض الحجاج من قطع بعض أجزاء من ثوب الكعبة، أو التبرك بالكسوة يستند إلى اعتقادات خاطئة، ولأجل ذلك ترفع الكسوة إلى مسافة ثلاثة أمتار، وتحاط بقطع من القماش الأبيض، لافتا إلى أنه سيعاد الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء موسم الحج.

وأضاف أن هناك كادرا طبيا احتياطيا لحصول أي ظرف صحي للمسؤولين عن المهمة، إضافة إلى الكادر الفني والإداري وذلك لضمان جودة العمل. ونوه إلى أن الرئاسة تولي كسوة الكعبة المشرفة عناية واهتماما بالغين على مدار العام، وذلك امتدادا لاهتمام ورعاية ولاة الأمر بالحرمين الشريفين ومرافقهما عامة، وبالكعبة المشرفة تعظيما خاصا.

رفع ثوب الكعبة: