30 الفا يودعون موسم جدة بحفل غنائي عالمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب -جدة تصوير ياسر بخش

ودع 30 الفا من جمهور جدة امس موسم جدة بمشاركة تسعة فنانين عالميين في حفل جدة الموسيقيأمس بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وشارك أسطورة الراب العالمي فيفتي سنت سيغني

Advertisements

وقدم الثنائي ريواير آند فارسكي موسيقى مختارة ضمن الحفل، بالإضافة إلى لِيام باين .

عاد نجم الراب العالمي تايغا للغناء في حفل جدة الموسيقي بعد أسبوعين من إحيائه حفله الأول في موسم جدة ضمن البطولة العالمية للملاكمة. وشارك في الحفل أيضاً الفنان الأميركي كريس براون الذي عُرف بموهبته الغنية المميزة وحركات الرقص السلسة على المسرح، وهو حائز على عدة جوائز غرامي

و شاركت الفنانة داليا مبارك في آخر الوصلات الغنائية

ويعد الحفل الموسيقي هو الأضخم من نوعه في المنطقة العربية. ومن المأمول أن يسهم مهرجان جدة العالمي في إبراز المملكة كإحدى الدول السياحية الرائجة في العالم، في تجسيدٍ عميق