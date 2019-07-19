مقبرة الشرائع تحتضن جثمان غريق شلالات نياغرا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة صلى جموع المصلين اليوم في المسجد الحرام بعد صلاة العصر على غريق شلالات نياغرا المبتعث ( قاسم عداوي ) حيث شيع الى مثواه الاخير بمقبرة الشرائع بالعاصمة المقدسة ، وكان عداوي رحمه الله قد غرق في ( شلالات نياغرا) اثناء تواجده مع عائلته ، حيث تم العثور عليه ميتا بعد رحلة بحث استمرت ستة ايام .



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