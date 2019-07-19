تعرف على تفاصيل الوظائف المؤقتة التي تمنحها السعودية خلال موسم الحج الحالي

قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية فتح باب التقدم للعمل بالوظائف المؤقتة، في المدينة المنورة، ومكة، وجدة، خلال موسم الحج الحالي، وذلك من خلال موقع “أجير لموسم الحج”، لمن يبحثون عن عمل موسمي من المواطنين الوافدين، والمقيمين بصفة نظامية، بشرط موافقة صاحب العمل، وأبناء الجاليات، على ألا يقل السن عن 16 عامًا، ولا يسمح للزائرين، والعمالة المنزلية بالعمل.

وأشار الملحق العمالي، الدكتور ياسر غازي، أن الهدف من ذلك هو تنظيم وتشجيع العمل المؤقت بموسم الحج، لتلبية احتياجات المواطنين، وخدمة ضيوف الرحمن.

وقم تم عرض فرص عمل مؤقتة على “بوابة أجير”، يمكن التقدم لها المواطنين المقيمين، وذلك برفع السيرة الذاتية والتقدم للوظيفة المرغوب بها، مع الاعتبار أن الخدمة لا تشمل العمالة المنزلية والأفراد الزائرين، وإنما تشمل الشركات العاملة في موسم الحج بمكة وجدة والمدينة المنورة.

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جديرًا بالذكر، أن خدمة “أجير” خدمة معتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، وتتيح للمنشآت التوظيف بشكل مؤقت خلال موسم الحج، بعد إصدار تصاريح موثقة للتعاقدات بين الشركات والقوى العاملة.

وناشدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية شركات الحج والأفراد الراغبي في العمل بموسم الحج الاستفادة من تلك الخدمات، والتسجيل عبر الرابط التالي:

https://www.ajeer.com.sa/