محمد بن مسعود - الدمام - تم تسليمهم لجهة الاختصاص واستدعاء صاحب الموقع أطاحت بلدية العمرة الفرعية بـ(9) أشخاص وهم يديرون مغسلة عشوائية وغير مصرحة داخل حوش شعبي، وجميعهم من العمالة المخالفة ويتم بداخلها غسل الشراشف و بطانيات أحد الفنادق بكميات كبيرة وبصورة عشوائية غير آمنة. وقد جرى مداهمة الموقع ‏وضبط العمالة ومصادرة معدات الغسيل وتسليم العمالة لجهة الاختصاص واستدعاء صاحب الموقع لاتخاذ اللازم. 19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440 08:59 PM Advertisements تم تسليمهم لجهة الاختصاص واستدعاء صاحب الموقع بلدية العمرة تطيح بـ9 أشخاص يديرون مغسلة مخالفة بلدية العمرة تطيح بـ9 أشخاص يديرون مغسلة مخالفة أطاحت بلدية العمرة الفرعية بـ(9) أشخاص وهم يديرون مغسلة عشوائية وغير مصرحة داخل حوش شعبي، وجميعهم من العمالة المخالفة ويتم بداخلها غسل الشراشف و بطانيات أحد الفنادق بكميات كبيرة وبصورة عشوائية غير آمنة. وقد جرى مداهمة الموقع ‏وضبط العمالة ومصادرة معدات الغسيل وتسليم العمالة لجهة الاختصاص واستدعاء صاحب الموقع لاتخاذ اللازم. الكلمات المفتاحية ، بلدية العمرة تطيح بـ9 أشخاص يديرون مغسلة مخالفة ،

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