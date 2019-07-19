، الكشف عن مواصفات هاتف "أسوس" الجديد بسعة تخزين 1 تيرابايت ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية عن المواصفات المرتقبة لهاتف "أسوس" الجديد الذي وُصف بأنه سيكون "خرافيًّا".

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن هاتف "أسوس روج فون 2"؛ سيكون مثاليًّا لمحبي الألعاب؛ نظرًا لما يحتويه من مواصفات قوية.

ويمتلك هاتف أسوس شاشة "أوليد" بقياس 6.59 بوصة بدقة "فائقة الجودة"، ومدعوم بمعالج ثماني النواة من نوع "سنابدراجون 855 بلس".

وسيتم دعم الهاتف بذاكرة وصول عشوائية "رام" تصل إلى 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

كما أنه تم تزويد الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميجابيكسل.

ولعل أبرز تلك المواصفات؛ هو أن الهاتف مزود ببطارية قوية بسعة 5800 ميللي أمبير في الساعة، ويدعم نظام الشحن السريع.

كما تم نقل مستشعر الأصبع من الجهة الخلفية إلى الشاشة الأمامية، مدموجة بالشاشة اللمسية.