متابعة استهلاك المياه واكتشاف التسربات إلكترونياً

دعت شركة المياه الوطنية المشتركين إلى التسجيل في الفرع الإلكتروني للاستفادة من الخدمات التي يقدمها. وقالت الشركة عبر الفرع الإلكتروني : يمكنك بكل سهولة متابعة معدل استهلاك المياه واكتشاف التسربات. ويمكن التسجيل في الفرع الإلكتروني عبر الرابط التالي: (هنا)

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