تعميم بلجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة.. تنظيم ومتابعة وتفعيل

وجهت وزارة التعليم مدراء التعليم بتشكيل لجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة يرأسها قائد أو قائدة المدرسة ويكون أعضاؤها المعلم أو المعلمة المناوبة ومنسق ومنسقة الأمن والسلامة. ووفق تعميم أصدره مساعد وزير التعليم فسيكون من مهام هذه اللجنة عمل خطة لتنظيم دخول وخروج الطلاب من وإلى المدرسة، وكذلك متابعة الحركة المرورية أمام المدرسة في بداية اليوم الدراسي ونهايته، بالإضافة لتفعيل البرامج التوعوية الخاصة بركوب الحافلات والعبور الآمن للطريق. ويأتي التعميم بناءً على محضر الاجتماع الثاني عشر للجنة التنفيذية للسلامة المرورية والتي تضمنت توصياته أن تشكل لجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة.

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