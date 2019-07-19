موظف بنك يستخدم حبراً سرياً لاختلاس مليون درهم من عميل

كشفت النيابة العامة في دبي أمس، عن جريمة اختلاس ثانية بمليون درهم لموظف «البنك»، الذي أحالته الأسبوع الماضي إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس 1.2 مليون درهم من حساب عميل بنكي كان يتعامل معه، بعد سرقته شيكاً من دفتر شيكاته وتزوير بياناته، وصرفه بطرق احتيالية.
وذكرت النيابة أن الموظف المنحدر من جنسية عربية، اختلس المليون درهم من حساب عميل عربي، أوهمه بأن وديعته البالغ قيمتها مليون درهم، استحقت أرباحاً مالية قدرها 1850 درهماً، وأنه لتمكينه من استلام تلك الأرباح، فإن عليه فكها، وإيداعها في حسابه عن طريق توقيع شيكين، الأول بقيمة الوديعة، والثاني بقيمة الأرباح.
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