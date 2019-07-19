يونيو 2019 .. الأعلى في درجة حرارة منذ 140 عامًا

أوضح تقرير أمريكي متخصص بالمناخ أن شهر يونيو الماضي، هو أشد شهور “يونيو”حرارةً منذ 140 عامًا. وذكر التقرير الشهري للمناخ العالمي الذي تصدره الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، أن متوسط درجة الحرارة العالمي في يونيو الماضي زاد 1.71 درجة فهرنهايت عن المتوسط المسجل في القرن العشرين البالغ 59.9 درجة فهرنهايت، مضيفًا أن يونيو الماضي هو الشهر رقم 414 على التوالي الذي تفوق فيه درجات الحرارة متوسط القرن الماضي، وفقًا لـ”رويترز”. وأشار التقرير المناخي إلى أن أوروبا وآسيا وإفريقيا، وكذلك منطقتا هاواي وخليج المكسيك؛ شهدت أحر شهور يونيو.

وأضاف التقرير أن متوسط درجات الحرارة في فرنسا وألمانيا وشمال إسبانيا، التي تعرضت لموجة حارة مؤخرًا، زاد بمقدار 18 درجة فهرنهايت فوق المعدل الطبيعي؛ إذ وصلت درجات الحرارة في فرنسا إلى 114 درجة فهرنهايت “46 درجة مئوية”. وأوضح التقرير أن المتوسط العالمي لدرجة حرارة سطح البحار ارتفع بمقدار 1.46 درجة فهرنهايت عن المتوسط الشهري في القرن العشرين، وهو 61.5 درجة فهرنهايت، وهو ما يرتبط بعام 2016 الذي شهد أعلى درجة حرارة عالمية مسجلة للمحيطات في ذلك الشهر. كما انحسر الجليد بالقارة القطبية الجنوبية إلى أقل مستوى مسجل، وهو مستوى ينخفض 8.5% عن المتوسط خلال الفترة من عام 1981 إلى عام 2010.