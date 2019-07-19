مساعد وزير التعليم يطّلع على تحديات المشروعات التقنية في الأحساء

تفقَّد مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، المشروعات التعليمية بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، منها المدارس المشمولة بمبادرة الطفولة المبكرة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، إنّ الجولة تضمَّنت الوقوف ميدانيًّا على ما تمّ إنجازه من استعداد لتطبيق المبادرة شملت أعمال التهيئة والجاهزية بها، إضافةً إلى عدد من المشروعات المدرسية «قيد الإنشاء» والأخرى المتعثرة والأخرى الجديدة والمكتملة، والمتوقع تشغيلها العام الدراسي المقبل.

كما عقد مساعد الوزير اجتماعًا حضره وكيل الوزارة للخدمات المشتركة سعيد الفروان، ومدير عام تعليم الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد؛ للوقوف على الحالة المالية لإدارة التعليم بالمنطقة وعدد من الاحتياجات والمتطلبات للمشروعات التعليمية خلال الاجتماع مع فريق «إتمام»؛ حيث تمَّ استعراض خطة الاستعداد للعام، ومشروع بوابة المستقبل وأهم التحديات التي تواجه المشروعات التقنية، كما تمّ عرض خطة الاستعداد والتهيئة والتجهيز لتطبيق مبادرة الطفولة المبكرة بالمحافظة العام المقبل عبر عرض مصور قدمته المساعدة للشؤون التعليمية.

Advertisements

وأعرب الدكتور آل فهيد - خلال الاجتماع - عن شكره لجهود إدارة تعليم الأحساء والاستعداد والتهيئة التي تحظى بها المدارس المشمولة بمبادرة الطفولة بالمحافظة والجهود الأخرى المبذولة، والتي تم الوقوف عليها خلال الزيارة، مؤكدًا حرص ‫وزارة التعليم على دعم كل المشروعات التعليمية بالمحافظة.

ولفت إلى أنَّ الزيارة تأتي لتقديم الدعم اللازم والمساندة في مواجهة التحديات التي قد تواجه هذه المشروعات التعليمية، وذلك ضمن جدول الزيارات التي تنظمها الوزارة لإدارات التعليم بالمناطق بناء على توجيه الوزير الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في إطار السعي لتحقيق رؤية ٢٠٣٠.

من جانبه، قدّم مدير عام الإدارة، الشكر لمساعد الوزير باسمه ونيابة عن منسوبي التعليم بالأحساء نظير ما حظيت وتحظى به الإدارة من دعم ومساندة مستمرة لكل ما من شأنه أن يسهم بتحسين وتطوير الخدمات التعليمية و يدفع عجلتها نحو التطوير والتحسين.