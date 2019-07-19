الفوج الأول من الحجاج المصريين يصل المدينة المنورة

وصل الفوج الأول من الحجاج المصريين، اليوم الجمعة، إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قدَّم رئيس المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة حاتم بن جعفر بالي، وعددٌ من أعضاء المؤسسة، لدى استقبالهم الحجاجَ المصريين؛ باقات الورود وأطباقًا متنوعة من التمور والحلويات، إضافةً إلى عبوات ماء زمزم، ثم استقلوا الحافلات متجهين إلى المساكن المعدة لهم دون حمل أي أمتعة أو القيام بأي إجراءات أخرى.
يأتي هذا فيما أعربت البعثة المصرية عن خالص شكرها الجزيل لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما تقدمه من خدمات جليلة وعظيمة ملموسة لضيوف بيت الله الحرام زوار المدينة المنورة.
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