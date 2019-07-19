«إبر التنحيف» تدفع «الغذاء والدواء» لاستدعاء إحدى مشاهير التواصل

اتخذت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، إجراءاتها تجاه إعلان تسويقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إبر التنحيف.
وأوضحت الهيئة- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنها الزمت إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي بحذف إعلان عن إبر تنحيف، كما أنها استدعتها لاستكمال الإجراءات.
وكانت هيئة الغذاء والدواء، قد استدعت شهير سناب شات في أبريل الماضي، لتسويقها منتجًا تجميليًا عبر حسابها.
وأوضحت الهيئة، أن نظام منتجات التجميل قد تصل عقوبة المخالفات فيه إلى السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة مالية لا تفوق 5 ملايين ريال، مضيفة أن تداول وتسويق المنتجات التجميلية يخضع لضوابط نظام منتجات التجميل الصادر قبل 4 أعوام.
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