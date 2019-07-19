جامعة الملك سعود تدعو المقبولين للانتظام ببرنامج تحديد مستوى «الإنجليزية»

دعا مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، الطلاب والطالبات المقبولين في الجامعة لهذا العام إلى الاطلاع على التعليمات المهمة بشأن أداء اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، وحضور البرنامج التعريفي في مرحلتيه الأولى «عن بعد» والثانية «الحضور الشخصي» التي تتم وفق أنظمة عمادة السنة الأولى المشتركة من خلال الدخول على الرابط اضغط هنا.

وأوضح في تصريح له أن عمادة السنة الأولى المشتركة تنظم مع بداية كل عام دراسي برنامجًا تعريفيًّا لجميع الطلبة المقبولين للدراسة في الجامعة يجري فيه تعريفهم باللوائح والأنظمة المعمول بها في العمادة وفي الجامعة وتزويدهم بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعرف على ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات إلى جانب إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة التي تساعدهم على دراستهم الجامعية، داعيًا للجميع التوفيق والنجاح.

من جهته أوضح عميد السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي، أنه سيتم تنفيذ البرنامج التعريفي على مرحلتين، المرحلة الأولى: عن بعد (لا يلزم الطلبة بالحضور): ويشمل التوقيع على ميثاق السنة الأولى المشتركة، وتعبئة الاستمارة الصحية، واستمارة المواهب، والتسجيل بالأندية الطلابية، والتعريف بالبريد الجامعي، وحجز موعد فعاليات البرنامج التعريفي التفاعلي، واختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية، وتبدأ هذه المرحلة خلال الفترة من 18– 29 ذي القعدة الجاري.

وأفاد أن المرحلة الثانية (يلزم فيها حضور الطالب للعمادة) ويشمل اللقاء التفاعلي، وإصدار البطاقة الجامعية، واستلام الكتب الدراسية، واستلام البطاقة البنكية، وتبدأ هذه المرحلة خلال الفترة من 24 – 28 ذي الحجة المقبل.

وأكد أن اختبار تحديد المستوى للغة الإنجليزية لا يوجد فيه رسوب أو نجاح؛ لأن الهدف الرئيس منه هو تحديد المستوى الحقيقي للطالب والطالبة ليتم إصدار جدوله الدراسي بناءً على المستوى الذي يتناسب مع قدرات الطالب في اللغة الإنجليزية.