السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف 40 مهاجرًا غير شرعي



تونس 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واس

أوقف الأمن التونسي 40 مهاجرًا غير شرعي في عمليات متفرقة بمحافظتي مدنين ونابل جنوب وشمال شرق تونس.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم : إنه تم إيقاف المهاجرين وهم على متن أربع زوارق، بشواطئ المحافظتين كانوا في طريقهم إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط ، لافتًا إلى أنه تم التحفظ على المجموعة لأتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .

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19:30ت م

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