سياسي / الأمم المتحدة تدعو إلى وقف المذبحة في شمال غرب سوريا



الأمم المتحدة 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واس

أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، أن المذبحة في شمال غرب سوريا يجب أن تتوقف، مشيراً إلى أن أكثر من 70 مدنياً قتلوا هذا الشهر.

وقال لوكوك، في بيان بعد إحاطته لمجلس الأمن الدولي في جلسة مشاورات مغلقة بمقر الأمم المتحدة: إن مشاهد الطائرات الحربية وقصف المدفعية وهي تقتل وتجرح المدنيين وتدمر البنية التحتية المدنية، قد أثارت الرعب في نفوس الناس في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن الهجمات المكثفة التي بدأت منذ 80 يوماً تسببت في مقتل أكثر من 350 مدنياً، وإصابة الكثيرين، وتشريد 330,000 شخص.

وأوضح أنه تم إنشاء منطقة خالية من النزاع من خلال مذكرة تفاهم بين روسيا وتركيا، تفصل بين القوات الموالية للحكومة ومقاتلي المعارضة المتشددين في شهر سبتمبر الماضي، في محاولة لدرء كارثة إنسانية في إدلب وما حولها، مبيناً أنه منذ 1 يوليو، تضررت أو دمرت ستة مرافق صحية على الأقل، وخمس مدارس، وثلاث محطات للمياه، ومخبزان، وسيارة إسعاف، بالإضافة إلى تدمير قرى بأكملها، فيما أسفر هجوم على شارع السوق الرئيسي بقرية معر شورين يوم 16 يوليو عن مقتل 12 شخصا، من بينهم طفل، وإصابة 20 آخرين بجروح مختلفة، مؤكداً أنه يجب أن تتوقف المذبحة.

وأعرب لوكوك عن قلقه من الهجوم الذي وقع يوم 10 يوليو على مستشفى معرة الوطني، الذي يعالج ما يصل إلى 20,000 حالة شهريا.

وحذر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية من أن تقديم المساعدات الإنسانية في المناطق التي تستمر العمليات العسكرية فيها أمر صعب، وأحيانا مستحيل، داعياً جميع أطراف النزاع إلى إنهاء القتال، واحترام القانون الدولي الإنساني والتحقيق في انتهاكاته، وضمان الوصول إلى المناطق التي يتعذر الوصول إليها حاليا لتقديم المساعدة الإنسانية.

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19:13ت م

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