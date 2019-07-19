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8 #وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، وحائل، والجبيل، وينبع”.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مهندس عمليات- البوليمر (الجبيل).
. مهندس- عمليات تكسير الإيثيلين (الجبيل).
. مهندس معدات دوارة (الجبيل).
. مهندس معدات ثابتة (الجبيل).
. مشرف- الصيانة الكهربائية (ينبع).
. مهندس- العمليات الكيميائية (الجبيل).
. رئيس قسم- مبيعات صب البلاستيك (حائل).
. مستشار أول- إستراتيجية المواهب والعلامات التجارية (الرياض).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يوليو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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