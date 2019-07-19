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لقطات لاستقبال الدفعة الرابعة من حجاج العراق
متابعات الخليج 365 - عرعر
استقبل مدير جوازات منطقة الحدود الشمالية المكلف المشرف على أعمال الحج بمنفذ جديدة عرعر، العميد ناصر بن عبدالعزيز الماضي، اليوم الجمعة، الدفعة الرابعة من حجاج بيت الله الحرام القادمين من دولة العراق.
جاء ذلك بإشراف مباشر من قبل مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ليصبح العدد الإجمالي للحجاج الذين تم دخولهم حتى اليوم ما يقارب 6 آلاف حاج وحاجة.
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