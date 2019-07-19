معنى تجاوز الحد المانع في حساب المواطن

2019-07-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

تساءل مستفيد بشأن شقيقته المرفوض انضمامها إلى حساب متابعات الخليج 365؛ لأنها “غير مستحقة”، موضحًا أن راتبها 7 آلاف ريال؛ فهل هكذا تخطت الحد المناع للحصول على دعم البرنامج؟

ورد حساب متابعات الخليج 365 على الاستفسار بالقول: إنه بناءً على إجمالي دخلها كفرد مستقل، تجاوزت الحد المانع من الحصول على الدعم، وفي حال طرأ أي تغيير على البيانات لديها، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال الحساب والتعديل على البيانات ليتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقها مرة أخرى.

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من جهة أخرى، تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.