جثمان عداوي غريق نياغرا يصل جدة

2019-07-19

متابعات الخليج 365 - جدة

استقبلت أسرة المبتعث قاسم عداوي، الذي توفي غرقًا بعد سقوطه في شلالات نياغرا بالولايات المتحدة الأمريكية، جثمانه في جدة، اليوم الجمعة.

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وقال شقيقه عيسى عداوي: إنه ستتم الصلاة على جثمان الفقيد في الحرم المكي تنفيذًا لوصيته، والصلاة عليه بعد صلاة عصر اليوم.

وبحسب عيسى عداوي، تعيش الأسرة لحظات الحزن والصبر على فقد ابنها الغالي، مشددًا على أن سيرة شقيقه قاسم مليئة بالسجايا الطيبة والسيرة الحسنة، بحسب تصريحاته إلى “العربية”.