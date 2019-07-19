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مسؤول أمريكي: سنسقط أي طائرة إيرانية تقترب من سفننا
متابعات الخليج 365 - متابعة
هدد مسؤول أمريكي بإسقاط أي طائرة إيرانية تقترب من السفن الأمريكية في مضيق هرمز.
وفي وقت سابق، أكدت واشنطن أن الولايات المتحدة تمتلك دليلًا واضحًا على إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية.
ورفض مسؤول أمريكي كبير، في تصريحات إلى وكالة “رويترز”، ما وصفه بإنكار إيران، تدمير إحدى طائراتها المسيرة مساء أمس الخميس.
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