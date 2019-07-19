الان تتابع بالصور.. المئات في مكة يشيعون جثمان “عداوي” غريق شلالات نياغرا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شيّع المئات في مكة المكرمة، اليوم، جثمان المبتعث السعودي غريق شلالات نياجرا “قاسم عداوي” الذي فقد أثناء رحلة عائلية انتهت بوفاته غريقا. وكان جثمان الفقيد وصل إلى جدة صباح اليوم، قادما من أمريكا بعد أن تم نقله من كندا إلى نيويورك، حيث أديت الصلاة على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم بالمسجد الحرام. Advertisements

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