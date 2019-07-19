شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك سعود: اختبار تحديد مستوى الإنجليزية «online» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دعا مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، الطلاب والطالبات المقبولين في الجامعة لهذا العام، للاطلاع على التعليمات بشأن أداء اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، وحضور البرنامج التعريفي في مرحلته الأولى بعمادة السنة الأولى المشتركة عبر الرابط http://efy.ksu.edu.sa/op.

وأوضح الدكتور العمر، أن عمادة السنة الأولى المشتركة تنظم مع بداية كل عام دراسي برنامجاً تعريفياً لجميع الطلبة المقبولين للدراسة في الجامعة، يتم فيه تعريفهم باللوائح والأنظمة المعمول بها في العمادة والجامعة، وتزويدهم بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعرف إلى ما يُقدَّم لهم من خدمات، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، بالإضافة إلى ما يتضمنه البرنامج من فعاليات وأنشطة متنوعة تساعدهم في دراستهم الجامعية، وتكفل لهم الانتظام في المحاضرات منذ اليوم الأول من العام الدراسي.

من جهته، ذكر عميد السنة الأولى المشتركة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي، أن شعار البرنامج التعريفي لهذا العام هو «كُن شريكاً في رؤية الوطن»، لافتاً إلى تنفيذ البرنامج على مرحلتين.

وتتضمن المرحلة الأولى البرنامج التعريفي الإلكتروني «online» ـ لا يلزم الطلبة بالحضور ـ ويشمل التوقيع على ميثاق السنة الأولى المشتركة، وتعبئة الاستمارة الصحية، واستمارة المواهب، والتسجيل بالأندية الطلابية، والتعريف بالبريد الجامعي، وحجز موعد فعاليات البرنامج التعريفي التفاعلي، واختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.

Advertisements

وتبدأ هذه المرحلة من يوم الأحد القادم 18 / 11/ 1440هـ، الموافق 21 / 7 /2019م، وحتى 29 / 11/ 1440هـ، الموافق 1 / 8 /2019م.

وأضاف الجريوي، أن المرحلة الثانية من البرنامج التعريفي التفاعلي ـ يلزم الحضور للعمادة ـ تشمل اللقاء التفاعلي، وإصدار البطاقة الجامعية، واستلام الكتب الدراسية، واستلام البطاقة البنكية.

وتبدأ هذه المرحلة بتاريخ 24/ 12/ 1440هـ، الموافق 25/ 8/ 2019م، وحتى 28/ 12/ 1440هـ، الموافق 29/ 8/ 2019م.

وبيَّن الجريوي أن اختبار تحديد المستوى لا يوجد فيه رسوب أو نجاح، ويهدف إلى تحديد المستوى الحقيقي للطالب والطالبة ليتم إصدار جدوله الدراسي بناء على المستوى الذي يتناسب مع قدراته.