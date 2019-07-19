اليابان تتعهد بإجراءات جديدة ضد كوريا الجنوبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طوكيو

تعهد وزير الخارجية الياباني باتخاذ «إجراءات ضرورية» ضد كوريا الجنوبية في ظل النزاع القائم بين البلدين بشأن تعويضات العمالة القسرية خلال الحرب العالمية الثانية، والذي أثار توترات انعكست على العلاقات التجارية بين الجارتين.

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ولم يستطرد الوزير تارو كونو في بيان أصدرته وزارة الخارجية بشأن الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها.

وتأتي تصريحات كونو بعد انقضاء المهلة التي حددتها طوكيو لسول من أجل تحديد جهة تحكيم لتسوية الخلاف بين الطرفين.

وكانت اليابان فرضت في وقت سابق الشهر الحالي قيودا على تصدير مواد متخصصة تنطوي على أهمية بالغة لصناعة التكنولوجيا إلى كوريا الجنوبية.