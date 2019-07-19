انفجار قرب جامعة كابول في أفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قتل شخصان وجرح 10 آخرون جراء انفجار وقع بالقرب من جامعة كابول في أفغانستان.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العامة في أفغانستان وحيدالله مايار، أمس أنه جرى نقل جثتين وعشرة مصابين للمستشفى، ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.
وأضاف أن عددا من الطلاب كانوا ينتظرون خارج الجامعة عندما وقع الانفجار. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الهجوم قد نفذه انتحاري أم إن التفجير تم عن بعد.
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