السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جوهانسبيرج
امتنع رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما عن الإدلاء بأقواله في إطار التحقيق الذي تجريه لجنة قضائية بشأن ما إذا كان زوما وافق أو استفاد من عمليات فساد واسعة النطاق خلال فترة حكمه التي استمرت تسع سنوات.
وأرجأت لجنة التحقيق أعمالها قبل يومين بعد أن رفض محامي زوما طريقة الاستجواب التي يتعرض لها موكله، قائلا إن التحقيق مع زوما يجري بشكل غير عادل.
ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء عن المحامي موزي شيكاكاني قوله أمام لجنة التحقيق أمس «لن نشارك في هذه التحقيقات مجددا».
وكان نائب وزير العدل الجنوب أفريقي رايموند زوندا دعا زوما إلى الإدلاء بأقواله أمام اللجنة للرد على الادعاءات بأنه سهل عمليات الاستيلاء على أموال الدولة وقبول رشاوى عندما كان رئيسا للبلاد.
وقال زوما في أقواله إنه كان ضحية لمؤامرة دبرتها أجهزة استخبارات داخلية وأجنبية بغرض الإطاحة به وتلويث سمعته، ونفى ارتكاب أي مخالفات.
كانت هذه تفاصيل خبر تهم الفساد تلاحق رئيس جنوب أفريقيا السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.