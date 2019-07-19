تهم الفساد تلاحق رئيس جنوب أفريقيا السابق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جوهانسبيرج

امتنع رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما عن الإدلاء بأقواله في إطار التحقيق الذي تجريه لجنة قضائية بشأن ما إذا كان زوما وافق أو استفاد من عمليات فساد واسعة النطاق خلال فترة حكمه التي استمرت تسع سنوات.

وأرجأت لجنة التحقيق أعمالها قبل يومين بعد أن رفض محامي زوما طريقة الاستجواب التي يتعرض لها موكله، قائلا إن التحقيق مع زوما يجري بشكل غير عادل.

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ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء عن المحامي موزي شيكاكاني قوله أمام لجنة التحقيق أمس «لن نشارك في هذه التحقيقات مجددا».

وكان نائب وزير العدل الجنوب أفريقي رايموند زوندا دعا زوما إلى الإدلاء بأقواله أمام اللجنة للرد على الادعاءات بأنه سهل عمليات الاستيلاء على أموال الدولة وقبول رشاوى عندما كان رئيسا للبلاد.

وقال زوما في أقواله إنه كان ضحية لمؤامرة دبرتها أجهزة استخبارات داخلية وأجنبية بغرض الإطاحة به وتلويث سمعته، ونفى ارتكاب أي مخالفات.