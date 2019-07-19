، في أولى ودياته.. النصر يتغلب على ساكفنيز البرتغالي بثلاثية نظيفة ،

محمد بن مسعود - الدمام - حقق نادي النصر الفوز في مباراته الودية الأولى على نظيره ساكفنيز بثلاثية نظيفة ضمن معسكره الحالي المقام حالياً في البرتغال.

ثلاثية النصر حملت توقيع جوليانو "هدفين" وعبدالله آل سالم في مرمى النادي البرتغالي.

وأشرك المدرب البرتغالي روي فيتوريا 24 لاعبًا في اللقاء، من بينهم بعض اللاعبين الجدد حيث بدأ المباراة بتشكيلة مكونة من براد جونز وحمد المنصور ومايكون ونايف الماس وعبدالرحمن العبيد وعبدالرحمن الدوسري وبيتروس وجوليانو وأيمن يحيى وفهد الجميعة وصالح آل عباس.

فيما لعب في الشوط الثاني بتشكيلة مختلفة ضمت زيد البواردي (وليد عبدالله)، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، عمر هوساوي، عوض خميس، عبدالله الخيبري، سعود زيدان (محمد الشنقيطي)، فرج الغشيان، خالد الغوينم، نواف الفرشان، عبدالله آل سالم.

ويستعد النصر للموسم المقبل استعداداً لأولى مبارياته الرسمية أمام الوحدة الإماراتي في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا مطلع أغسطس المقبل.

يشار أن فريق النصر يخوض معسكرًا خارجياً في البرتغال خلال الوقت الراهن استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2019-2020.