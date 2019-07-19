، سعودي يحصد جائزة أفضل مشروع في جامعة بانقور بالمملكة المتحدة ،

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حصل الطالب السعودي المبتعث لدراسة الماجستير في إدارة الأعمال في جامعة بانقور بالمملكة المتحدة، ناصر بن علي آل مهنا؛ على جائزة أفضل مشروع أعمال تطبيقي بالجامعة، ضمن فئة التجارة والأعمال والإدارة والتسويق.
جاء ذلك بعد أن ناقش المشروع أربعة مواضيع حيوية في مجال الإدارة والأعمال، ركز فيها الطالب "آل مهنا" على أساليب الإدارة الحديثة للتجارة الإلكترونية.
وتميز المشروع في منهجية إعداد دراسة الجدوى للأعمال الصغيرة والناشئة التي تعد من أهم ركائز أي مستقبل اقتصادي مزدهر، وفق رؤية 2030.
وعبّر وكيل كلية الأعمال بالجامعة البروفيسور أوين أب جويليم، عن إعجابه الشديد بالمشروع وسعادته بهذا الإنجاز، كما عبّر المشرف العام على المشروع البروفيسور غاريث غريفيث، عن انبهاره باستخدام الطالب للعديد من مصادر البحث العلمية والطرق البحثية الحديثة في إعداد المشروع.
ويُعد الطالب السعودي "آل مهنا" أحد الكفاءات الشابة الطموحة؛ حيث يشارك في عدد من الأعمال التطوعية هناك، وعمل مؤخراً كموجّه ومرشد لطلبة كلية الأعمال، إلى جانب عمله في الجمعية السعودية بالجامعة.
19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440 06:10 PM
"آل مهنا" ركز في بحثه على أساليب الإدارة الحديثة للتجارة الإلكترونيةسعودي يحصد جائزة أفضل مشروع في جامعة بانقور بالمملكة المتحدة
حصل الطالب السعودي المبتعث لدراسة الماجستير في إدارة الأعمال في جامعة بانقور بالمملكة المتحدة، ناصر بن علي آل مهنا؛ على جائزة أفضل مشروع أعمال تطبيقي بالجامعة، ضمن فئة التجارة والأعمال والإدارة والتسويق.
جاء ذلك بعد أن ناقش المشروع أربعة مواضيع حيوية في مجال الإدارة والأعمال، ركز فيها الطالب "آل مهنا" على أساليب الإدارة الحديثة للتجارة الإلكترونية.
وتميز المشروع في منهجية إعداد دراسة الجدوى للأعمال الصغيرة والناشئة التي تعد من أهم ركائز أي مستقبل اقتصادي مزدهر، وفق رؤية 2030.
وعبّر وكيل كلية الأعمال بالجامعة البروفيسور أوين أب جويليم، عن إعجابه الشديد بالمشروع وسعادته بهذا الإنجاز، كما عبّر المشرف العام على المشروع البروفيسور غاريث غريفيث، عن انبهاره باستخدام الطالب للعديد من مصادر البحث العلمية والطرق البحثية الحديثة في إعداد المشروع.
ويُعد الطالب السعودي "آل مهنا" أحد الكفاءات الشابة الطموحة؛ حيث يشارك في عدد من الأعمال التطوعية هناك، وعمل مؤخراً كموجّه ومرشد لطلبة كلية الأعمال، إلى جانب عمله في الجمعية السعودية بالجامعة.
، سعودي يحصد جائزة أفضل مشروع في جامعة بانقور بالمملكة المتحدة ،
المصدر : الخليج 365
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