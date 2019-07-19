محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي العدالة، الجمعة، تعاقده رسميًا مع اللاعب خالد دبيش. وسبق للاعب تمثيل فريق النصر وفريق قرطبة الإسباني، كما مثل المنتخب السعودي من البراعم إلى الفريق الأولمبي ولعب كأس الخليج ونهائيات آسيا للناشئين، وكأس آسيا وكأس الخليج للشباب، وتأهل مع المنتخب إلى كأس العالم للشباب. ويسعى العدالة لتدعيم صفوفه استعدادًا لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020. 19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440 06:11 PM Advertisements قبل انطلاقة الدوري الممتاز.. العدالة يتعاقد مع "دبيش" قبل انطلاقة الدوري الممتاز.. العدالة يتعاقد مع "دبيش" أعلن نادي العدالة، الجمعة، تعاقده رسميًا مع اللاعب خالد دبيش. وسبق للاعب تمثيل فريق النصر وفريق قرطبة الإسباني، كما مثل المنتخب السعودي من البراعم إلى الفريق الأولمبي ولعب كأس الخليج ونهائيات آسيا للناشئين، وكأس آسيا وكأس الخليج للشباب، وتأهل مع المنتخب إلى كأس العالم للشباب. ويسعى العدالة لتدعيم صفوفه استعدادًا لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020. الكلمات المفتاحية ، قبل انطلاقة الدوري الممتاز.. العدالة يتعاقد مع "دبيش" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبل انطلاقة الدوري الممتاز.. العدالة يتعاقد مع "دبيش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.