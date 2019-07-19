

نجران 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واس

تفقد معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني أمس، جمرك منفذ الوديعة للوقوف على استعداداته لحج عام 1440 ،وآخر تطورات المشاريع التوسعية للمنفذ .

وقام معالي المحافظ خلال جولته التفقدية بافتتاح المدينة السكنية للعاملين بالمنفذ وتسليم كافة الوحدات السكنية لهم .

وألتقى معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك أثناء الزيارة بمعالي وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية، وجرى خلال اللقاء التنسيق مع الجانب اليمني لعملية تفويج الحجاج اليمنيين للسعودية في إطار عمل متكامل من جميع الجهات الحكومية العاملة بالمنفذ .

ووجه معاليه جميع العاملين بالمنفذ بتقديم كافة التسهيلات والخدمات لحركة عبور الحجاج في وقت وجيز ، بما يتناسب مع التوجيهات الكريمة لولاة أمر هذه البلاد ، وتوفير أرقى الخدمات التي تتناسب مع مكانة المملكة الريادية والاقتصادية عبر منافذها البرية والبحرية والجوية.

// انتهى //

18:07ت م

0068





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / محافظ الهيئة العامة للجمارك يتفقد منفذ الوديعة ويلتقي وزير الاوقاف اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.