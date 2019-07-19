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فيديو.. حجاج إندونيسيا يشيدون بمبادرة طريق مكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أشاد عدد من حجاج بيت الله الحرام من الجنسية الإندونيسية الواصلين إلى المملكة لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ عبر مبادرة طريق مكة بالمبادرة المعنية بتسهيل إجراءات إنهاء سفر الحجاج إلى المملكة لأداء مناسك الحج.
وقدّم الحجاج خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لما تقدمه المملكة من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، من شأنه تسهيل وتيسير أداء مناسك الحج والعمرة بأمن وسلامة وطمأنينة.
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