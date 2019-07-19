شكرا لقرائتكم وصول 74205 حجاج عبر طريق مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-19 وصول 74205 حجاج عبر طريق مكة متابعات الخليج 365 - واس بلغ تعداد الحجاج الذين وصلوا المملكة خلال الفترة من 1 – 15 ذي القعدة الجاري 74205 حجاج، وصل منهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة 27711 حاجًا وحاجة، بينما وصل عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة 46494 حاجًا وحاجة.









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