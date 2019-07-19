شكرا لقرائتكم لجنة للسلامة المرورية في المدارس.. بهذه المهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-19 لجنة للسلامة المرورية في المدارس.. بهذه المهام متابعات الخليج 365 - الرياض اعتمدت وزارة التعليم تشكيل لجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة يرأسها قائد أو قائدة المدرسة وبعضوية المعلم أو المعلمة المناوبة ومنسق ومنسقة الأمن والسلامة. ونص التعميم مهام اللجنة Advertisements وبموجب تعميم لمساعد وزير التعليم وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات حصلت “متابعات الخليج 365” على نسخة منه جاءت مهام اللجنة كما يلي: ▪ عمل خطة لتنظيم دخول وخروج الطلاب من وإلى المدرسة. ▪ متابعة الحركة المرورية أمام المدرسة في بداية ونهاية اليوم الدراسي. ▪ تفعيل البرامج التوعوية الخاصة بركوب الحافلات والعبور الآمن للطريق.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة للسلامة المرورية في المدارس.. بهذه المهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.