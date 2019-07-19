ميركل تشعر بالقلق

2019-07-19

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة إنها تشعر بقلق بشأن الوضع في الخليج مضيفة أنه ينبغي اغتنام كل فرص التواصل الدبلوماسي.

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وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي : بالطبع أشعر بقلق، لا تستطيع أن تنظر إلى تلك المنطقة من دون أن تشعر بقلق في هذه اللحظة… ينبغي اغتنام كل فرص التواصل الدبلوماسي لتفادي أي تصعيد.

وكانت ألمانيا من بين الدول الأوروبية البارزة التي حذرت إيران من خرق الاتفاق النووي داعية طهران إلى التمسك به وعدم تجاوز حد تخصيب اليورانيوم المسموح به.

وخرقت إيران الاتفاق ورفعت مستوى تخصيب اليورانيوم بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق بشكل أحادي.