الان تتابع نجاة شخص من الدهس تحت عجلات مركبة أثناء تحركها للخلف بأحد شوارع المملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص نجا من الدهس أسفل عجلات مركبة “شاص” أثناء تحركها للخلف إلى جانب أحد الشوارع بالمملكة. وأعرب نشطاء مواقع التواصل عن غضبهم من رد فعل قائد المركبة الذي تجاهل الاطمئنان على الشخص وعدم تقديم الاعتذار أو الاهتمام بأرواح المواطنين.

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