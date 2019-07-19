شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية في اليونان تدعو المواطنين للاتصال بها للاطمئنان عليهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) دعت السفارة السعودية في اليونان عبر حسابها على موقع «تويتر»،جميع المواطنين في العاصمة أثينا الاتصال على الأرقام التالية: 00306948722233، 00302106716911، 00302106716912.للاطمئنان على سلامتهم عقب الهزة الأرضية التي وقعت شمال العاصمة، مؤكدة استعدادها لتقديم كافة المساعدات المطلوبة.

دعت السفارة السعودية في اليونان عبر حسابها على موقع «تويتر»،جميع المواطنين في العاصمة أثينا الاتصال على الأرقام التالية: 00306948722233، 00302106716911، 00302106716912.للاطمئنان على سلامتهم عقب الهزة الأرضية التي وقعت شمال العاصمة، مؤكدة استعدادها لتقديم كافة المساعدات المطلوبة.

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