شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في لبنان: 60 الف وظيفة للبنانيين في نيوم كذب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (بيروت)

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري عدم صحة ما نسبته اليه صحيفة الجمهورية في عددها الصادر اليوم بأنه صرح:«نيوم تلحظ ستين الف وظيفة للبنانيين»، مشددا على أنه لم يدل بأي تصريح.

وأضافت سفارة المملكة في لبنان عبر حسابها على موقع «تويتر» أنها تأمل من وسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية في نقل المعلومات.