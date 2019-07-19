، شاهد.. الجموع تشيع "عداوي" غريق شلالات نياجرا و"شهداء الحرم" تحتضنه ،

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل العزاء وسط دموع محبيه ويستكمل بمسقط رأسه.. "رحلة عائلية نهايتها وفاة"

شيّعت جموع غفيرة بمكة المكرمة، بعد عصر اليوم الجمعة، جثمان المبتعث السعودي غريق شلالات نياجرا "قاسم عداوي" الذي فقد أثناء رحلة عائلية انتهت بوفاته غريقاً قبل عدة أيام.

ووصل جثمان الفقيد إلى جدة صباح اليوم، قادماً من أمريكا بعد أن تم نقله من كندا إلى نيويورك؛ حيث أديت الصلاة على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم بالمسجد الحرام، تنفيذاً لوصيته.

وقد احتضنت مقبرة شهداء الحرم الواقعة خلف حجز السيارات بالشرائع بمكة المكرمة؛ جثمان المبتعث السعودي غريق شلالات نياجرا "قاسم عداوي" عصر اليوم، بعد أن أديت الصلاة عليه في المسجد الحرام؛ وسط دموع من محبيه وذويه؛ سائلين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

واستقبل ذووه العزاء بمقر المقبرة في اليوم الأول؛ بينما سيتم استكمال بقية أيام العزاء في مسقط رأسه بقرية "العدايا" بمحافظة صبيا بمنطقة جازان.

وكانت "الخليج 365" قد تابعت فقدان المبتعث "قاسم عداوي" في شلالات نياجرا خلال رحلة عائلية، انتهت بالعثور على جثمانه في الجانب الكندي قبل ثلاثة أيام.

يُشار إلى أن المبتعث "عداوي" كان قد ترك عائلته المكوّنة من زوجته وأبنائه الثلاثة عبدالله ١٢ عاماً، وأرجوان 10 أعوام، ومحمد 8 أعوام، في السيارة ونزل لالتقاط بعض الصور من الشلال، وعندما لاحظت زوجته غيابه أبلغت الشرطة في حينه، قبل أن يتم العثور عليه في الجانب الكندي بعد بحث مستمر ومتواصل لقرابة الأسبوع.

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