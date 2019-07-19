، ينبع.. غبار كثيف وتدني الرؤية مع هطول أمطار خفيفة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المدني" يدعو إلى توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة

تشهد محافظة ينبع موجة غبار كثيفة، أدت إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية في المناطق المفتوحة؛ خاصة على الطريق الساحلي بين جدة ومحافظة ينبع وطريق أملج وينبع النخل.

وشهدت بعض مراكز شمال شرق ينبع، هطول أمطار خفيفة؟

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا يفيد باستمرار نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، مصحوبةً بسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة، تشمل: (ينبع، ووادي الفرع، وبدر)؛ موضحة أن الحالة ستستمر إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الأجواء.