، "مطوفي الدول العربية" تستحدث إدارة للدراسات والتطوير ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتسريع عملية تحويل المؤسسة لشركات مساهمة مغلقة

دشنت مؤسسة مطوفي الدول العربية إدارة للدراسات والتطوير لتسريع عملية تحويل مؤسسات الطوافة لشركات مساهمة مغلقة تقوم بمهام الإشراف على عملية تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة مقفلة -وفق نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف المهندس عباس بن عبدالغني قطان: الإدارة المستحدثة تسهم في إدارة الجانب التنظيمي لهذه المرحلة ما بين قطاعات وإدارات المؤسسة المختلفة، ووزارة الحج والعمرة والاستشاري المطور لعملية التحول.

وأضاف: الإدارة تشرف على عملية تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة مقفلة ومتابعة سير الأعمال وفق الخطة المرسومة، كما تقوم برفع التقارير الدورية إلى معالي وزير الحج والعمرة عن أبرز الأنشطة المنجزة والأنشطة المخطط لإنجازها في المراحل اللاحقة.

وأردف "قطان" المؤسسة خطت نحو عملية التحول لشركة مساهمة مقفلة لتكون في طليعة المؤسسات التي تسير وفق رؤية المملكة 2030 والمتسقة مع قرار مجلس الوزراء الصادر بتحويل مؤسسات الطوافة لشركات مساهمة مغلقة.

من جانبه، بيّن نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة رئيس اللجنة التوجيهية المطوف الدكتور محمد بن مصطفى بياري أن دور الإدارة لا يقتصر عند هذا الجانب بل يشمل أيضًا ربط إدارات وأقسام المؤسسة بالاستشاري المطور لعملية التحول، بجانب مراجعة مخرجات الاستشاري المطور بشقيها الإداري والقانوني عبر "لجنة مراجعة المخرجات".

وأشار إلى أن من أدوار الإدارة عقد ورش عمل لمنسوبي وموظفي المؤسسة فيما يتعلق بعملية التحول.

وأكد "البياري" على أن الإدارة تعمل لتذليل العقبات والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بعملية التحول، مبينًا أن الإدارة تعمل على إعداد وتجهيز المكاتب النموذجية وتطبيق حزمة من المبادرات بها لتكون نواة ونموذجًا يحتذى به لمكاتب الخدمة الميدانية بعد عملية التحول.

من جهته، أوضح مدير إدارة الدراسات والتطوير المهندس فهد بن حمد الأزيبي أن الإدارة تركز على جوانب مهمة تبدأ بالإشراف العام على عملية تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة مقفلة ومتابعة سير الأعمال وفق الخطة المرسومة، مروراً بإعداد وتجهيز هيكلة جديدة لمكاتب الخدمة الميدانية لتكون مكاتب نموذجية تتماشى مع عملية التحول الحاصلة بالمؤسسة وتطبيق نظم ذكية بها من شأنها أن ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة.

وقال: الإدارة تقوم بالعديد من المهام أبرزها تفعيل مبادرة الحج الأخضر في عدد من مكاتب الخدمة الميدانية، ومتابعة مخرجات أعمال الاستشاري الإداري الخاص بالمؤسسة.

وأضاف: الإدارة تعمل على عدد من الشراكات الاستراتيجية مع جهات خارجية من شأنها النهوض بمستوى خدمة الحاج". وتفعيل دور التطوير والتدريب لموظفي ومنسوبي المؤسسة.

وأردف "الأزيبي" أن الإدارة مقسمة إلى ثلاثة أقسام رئيسية تختص بالبيانات والإحصاء, والدراسات والاستشارات, والتطوير والتقييم، حيث تعمل هذه الأقسام إلى تحقيق أهداف رئيسية، ومن الأهداف الرئيسية هي تطوير النظم الإدارية الحالية في المؤسسة من خلال القيام بالدراسات المقارنة لتجارب وخبرات أخرى رائدة بقصد الاستفادة منها، وإعداد مقاييس معيارية لمختلف أوجه الأنشطة لزيادة الكفاءة الإنتاجية وتقويم الأداء ومن أهدافها الرئيسية إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه الوحدات والإدارات بالمؤسسة، وتحقيق عمليات الاتصال والتنسيق الفعال بين إدارات ووحدات المؤسسة.