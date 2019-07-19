ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إحدى “مشهورات” التواصل الاجتماعي، بحذف إعلان عن (إبر تنحيف)، فيما أعلنت “الهيئة” استدعاءها لاستكمال الإجراءات.

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كانت هذه تفاصيل خبر “الغذاء والدواء” تُلزم “مشهورة” بحذف إعلان في حسابها على “سناب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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