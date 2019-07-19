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نجا مراهق من الموت في حادِث مروع تعرضت له السيارة التي كان يقودها صباح أمس الخميس في أحد الطرق السريعة بمدينة الهفوف، ما أدى لانشطار السيارة إلى نصفين.
وقالت مصادر إن المراهق (16 عاماً) كان وحده في السيارة وهي من نوع “هيونداي سوناتا”، وفقد السيطرة عليها ما أدى لخروجها من المسار والاصطدام بأحد أعمدة الإنارة في وسط الطريق، لافتة وفقاً لصحيفة “الأحساء نيوز” إلى أن المراهق تعرض لجروح سطحية لم تستدع ذهابه إلى المستشفى. وأظهرت صور السيارة وقد انقسمت إلى نصفين، حيث بقي الجزء الخلفي من السيارة في وسط الطرق، بينما توقف الجزء الأمامي خارج الطريق.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. انشطار “سوناتا ” إلى نصفين نتيجة حادِث في الهفوف ونجاة قائدها بأعجوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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