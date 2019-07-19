الخبير الحصيني يعلن «خريطة الغبار» بعدة مناطق

حذر الباحث في الفلك والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة، من سرعة الرياح خارج العاصمة الرياض وفي المنطقة الشرقية، التي تثير غبارًا على بعض المناطق في المملكة.

وقال، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الرياح خارج العاصمة الرياض وصلت سرعتها ٤٣ كم في الساعة، وفي الشمالية والشرقية وصلت ٣٧ كم ظهر اليوم الجمعة.. مُتوقَّعٌ غبارٌ خفيف إلى متوسط، واستمراره على الشرقية والقصيم والرياض، ثم متوقع أن يتابع مساره نواحي نجران وعسير والباحة ثم اليمن».

وأضاف: «آمل من قائدي المركبات الحذر أثناء القيادة بين طرقها، كما أنصح من لديه مناسبة في تلك المناطق بأن يحتاط لذلك.. مُتوقَّع استمرارها حتى ساعات الفجر الأولى من السبت».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة، توقعت فيه استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الشرقية، والرياض، والقصيم».

وأشارت الهيئة إلى نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعلى مناطق «حائل، ونجران، والجوف، والحدود الشمالية».

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