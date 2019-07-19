بالصور.. «أطباء بريدة» ينقذون حياة شابة بعد حادث أليم

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، اليوم الجمعة، أنّ فريقًا طبيًّا بمستشفى بريدة المركزي تمكن من إنقاذ حياة شابة سعودية تعرضت لحادث سير أليم نتج عنه شلل نصفي بالأطراف السفلية.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن «صحة القصيم» اطلعت عليه «عاجل»، أن الحادث الذي تعرضت له الشابة (26 عامًا) أصابها كذلك بضعف الحركة في الأطراف العلوية ووجود «رض» بالنخاع الشوكي الرقبي، وكسر مفتت بالفقرة الرقبية السابعة، وكسر مستقر بالفقرتين الظهريتين الثانية والثالثة.

وفور وصول المريضة إلى قسم الطوارئ، باشر أطباء الطوارئ وأطباء الجراحة بقيادة استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور عبدالله السويري حالة المصابة، وتم إجراء الفحوصات الطبية وعمل الأشعة اللازمة.

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وقرر الأطباء، بحسب البيان، وضع المريضة على الشد الرقبي لمدة ثلاثة أيام؛ حيث كان هناك انغماس رئوي أيسر، وبعد أن استقرت الحالة تم نقلها إلى غرفة العمليات، وأجريت لها عملية استئصال الفقرة السابعة كاملة، ووضع بدلًا منها ما يسمى بـ«ميش» مع طعم عظمي وصفيحة وبراغي بين الفقرات، وإزالة كامل الضغط عن النخاع الشوكي الرقبي.

وأدخلت المريضة بعد إجراء العملية الجراحية وحدة العناية المركزة، وبعد ثلاثة أيام تم نقلها للتنويم بقسم الجراحة؛ حيث استعادت المريضة القوى العضلية كاملة للأطراف العلوية، وبدون وضع أنبوب تنفسي للرغامة، وكذلك استعادت الحس كاملًا بالأطراف السفلية، ويوجد بعض الحركة بأصابع القدم اليمنى.

وأشار البيان إلى أن المريضة غادرت المستشفى بعد إعطائها مواعيد للعيادات والعلاج الطبيعي للمتابعة.